- نقابة المهندسين تحتفي بخريجي البرنامج التدريبي الثالث لإدارة المشروعات وتحفّز الحاصلين على شهادة PMI بمنحة تقديرية

كرّمت نقابة المهندسين خريجي الدفعة الثالثة من البرنامج التدريبي المتقدم لإدارة المشروعات الاحترافية (PMP)، والحاصلين على الشهادة الدولية المعتمدة من معهد إدارة المشروعات الأمريكي (PMI)، بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام للنقابة، والمهندس الاستشاري مبروك عامر- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والمهندس الاستشاري أحمد السيد- المحاضر الدولي في إدارة المشروعات ومقرر اللجنة العليا للبرنامج.

وفي كلمته، أكد النبراوي أن النقابة تضع ملف التدريب في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن التنمية الحقيقية تبدأ من تأهيل المهندس فنيًا وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وكشف عن قرب الإعلان عن إطلاق حزمة جديدة من البرامج التدريبية المدعومة من النقابة، تركز على تخصصات الهندسة الحديثة والتي تزايد الطلب عليها محليًا وإقليميًا.

وقال النبراوي: "نحن ننجز خطوة تاريخية غير مسبوقة في مبادرة تدريب 10 آلاف مهندس في إدارة المشروعات الاحترافية، ونجاحاتنا حتى الآن تؤكد أن المهندس المصري يمتلك القدرة على المنافسة والتميز إذا توفرت له الأدوات والدعم، وهذه المبادرة ليست مجرد تدريب، بل مشروع قومي يمثل نهضة حقيقية للمهنةمشددًا على أن الدورة الحالية تمثّل محطة ضمن خطة شاملة تنفذها النقابة على مراحل، مع التزام كامل بالاستماع لكل المقترحات والملاحظات لتحسين وتطوير الأداء.

كما وجّه نقيب المهندسين تحية تقدير للمهندس الاستشاري أحمد السيد، مقرر اللجنة العليا للبرنامج، مشيدًا بدوره المحوري في إنجاح البرنامج التدريبي، ومثمّنًا جهوده الكبيرة التي بذلها تطوعًا، إيمانًا منه بأهمية دعم زملائه المهندسين ورفع كفاءتهم.

وأشار إلى أن ما قدّمه "السيد" يعكس نموذجًا للعطاء والانتماء للمهنة، ويستحق كل الشكر والتقدير على التزامه، وتفانيه، وروحه التطوعية التي كان لها أثر بالغ في خروج البرنامج بهذا المستوى الاحترافي".

من جهته، عبّر المهندس محمود عرفات، الأمين العام للنقابة، عن سعادته بالحضور والمشاركة، مؤكداً أن تزايد الإقبال على البرامج التدريبية يعكس الثقة المتنامية في الدور المهني للنقابة.

وأضاف: "مهمتنا الأساسية إعداد مهندس قادر على اقتحام سوق العمل بكفاءة وجدارة، داخليًا وخارجيًا، وما نشهده اليوم من إقبال وتفوق هو شهادة نجاح لخطتنا التدريبية".

وأوضح أن سوق العمل في الداخل والخارج يتطلب كوادر مؤهلة ومدرّبة، ومهمتنا في النقابة هي إعداد هذه الكوادر من خلال برامج متخصصة تواكب التغيرات المستمرة في بيئة العمل، وسعداء بحصول عدد كبير من الزملاء على شهادة PMI الدولية، ومستمرون في تقديم المزيد".

بدوره، أثنى المهندس الاستشاري مبروك عامر، على المبادرة التي أطلقها نقيب المهندسين لتدريب 10 آلاف مهندس، واصفًا إياها بأنها تحدٍ كبير تم مواجهته بجدية وحماس، مستعرضًا أبرز البرامج والدورات التي تقدمها الشعبة حاليًا، والتي تهدف إلى تأهيل المهندسين في مختلف تخصصات الهندسة الكهربائية.

من جهته، ثمن المهندس الاستشاري أحمد السيد- مقرر اللجنة العليا للبرنامج، جهود المتدربين وتفانيهم، داعيًا إياهم لمواصلة التميز والتقدم لاجتياز اختبار الشهادة الدولية PMP، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبي ما كان له أن ينجح لولا دعم نقيب المهندسين وهيئة المكتب ورؤساء الشعب.

وقال السيد: "الدعم الذي قدّمه النقيب كان حجر الأساس في بناء تجربة تدريبية غير مسبوقة داخل النقابة، وهي تجربة فتحت آفاقًا جديدة أمام المهندسين، ورسّخت دور النقابة كبيت خبرة حقيقي ومعتمد على المستوى المحلي والدولي".

وأضاف: "كل التحية لزملائنا المتدربين الذين أثبتوا أنهم على قدر الثقة، فهم طاقات وطنية تستحق كل أشكال الدعم، ونحن مستمرون في بناء جيل هندسي قادر على التنافس عالميًا".

شهد ختام الاحتفال تخريج 750 مهندسًا من البرنامج، والعشرين الأوائل ممن حققوا أعلى النتائج في اختبارات المحاكاة، بجانب تكريم الحاصلين على الشهادة الدولية الرسمية من البرنامج التدريبي الثاني (فبراير – مارس 2025)، كما سلمت شهادات التدريب المطبوعة (Hard Copy) للمشاركين الذين طلبوا النسخة الرسمية المختومة من النقابة، بينما حصل أكثر من 500 مهندس آخر على الشهادة الإلكترونية (PDF) التي تم إرسالها مسبقًا عبر البريد الإلكتروني.

وفي خطوة تعكس مصداقية البرنامج وقيمة ما تقدمه النقابة من دعم حقيقي للمهندسين الجادين في تطوير أنفسهم مهنيًا، شهدت الفعاليات تقديم منحة النقابة للحاصلين على الشهادة الدولية من معهد إدارة المشروعات الأمريكي (PMI)، حيث صرفت مكافأة مالية قدرها 5000 جنيه لعدد 7 مهندسين اجتازوا اختبار PMP الدولي بنجاح وحققوا المراكز الأولى، وهم من خريجي البرنامج الثاني للنقابة، وذلك دعمًا لمسيرتهم وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز.

وعقب مراسم التكريم، عقد المهندس الاستشاري أحمد السيد، جلسة نقاش مفتوحة مع المهندسين المشاركين، خُصصت للحديث حول كافة الجوانب المتعلقة بالامتحان الدولي لشهادة إدارة المشروعات الاحترافية (PMP)، ومتطلبات الاستعداد الفني والمعرفي له.

شهدت الجلسة تفاعلًا كبيرًا، حيث شارك عدد من المهندسين الحاصلين على الشهادة الدولية تجاربهم الشخصية الناجحة، مستعرضين أبرز التحديات التي واجهوها ونصائحهم للمقبلين على الاختبار، ومن بينهم المهندس طه سعيد والمهندس محمد دكروري.

كما أعلن "السيد" عن بدء البرنامج التدريبي الرابع لإدارة المشروعات الاحترافية اليوم الأربعاء 14 مايو، بمشاركة 1000 مهندس ومهندسة، وافتتاحه رسميًا بحضور المهندس طارق النبراوي استمرارًا لجهود بناء كفاءات هندسية بمعايير عالمية.