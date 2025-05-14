واشنطن: ندرك حجم الكارثة الإنسانية في غزة ونعمل على تهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مايكل ميتشل، إن زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى قطر، تعكس متانة العلاقات والشراكة بين البلدين، كما تجسد التزام الولايات المتحدة بتجديد شراكاتها الحيوية وتعزيز المسارات الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية مع حلفائها في الخليج.

وأضاف في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، وأصبحت اليوم من أبرز نماذج الشراكة الاستراتيجية، مؤكدا أن قطر تعد شريكا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وتضطلع بدور محوري في الوساطة الإقليمية والدولية والاستجابة للأزمات الإنسانية.

وأشار إلى أن الزيارة تأتي في وقت يواجه فيه العالم والمنطقة تحديات متداخلة أمنية وإنسانية واقتصادية، معربا عن تطلع بلاده إلى توسيع أطر التعاون مع الشركاء الإقليميين وعلى رأسهم دولة قطر.

وأوضح أن أجندة الزيارة ستضم بحث مجموعة من الملفات ذات الأهمية على المستويين الإقليمي والدولي، أبرزها الوضع الإنساني في قطاع غزة، والأمن الإقليمي، والتنسيق في مواجهة التهديدات المشتركة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات وأمن الطاقة والتعاون الدفاعي والتنموي والتعليمي.

وحول الموقف الأمريكي من الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ذكر أن «الإدارة الأمريكية تدرك تماما حجم الكارثة الإنسانية التي يواجهها المدنيون في القطاع، وتعمل عن قرب مع شركائها الإقليميين، وفي مقدمتهم دولة قطر، لتأمين وصول المساعدات ودعم الجهود الرامية لإطلاق سراح الرهائن، وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام»، مؤكدا أن الولايات المتحدة تقدر المبادرات القطرية في هذا المجال.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إلى قطر وذلك ضمن جولته الخليجية، التي تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وتأتي زيارة ترامب إلى قطر بعد أيام قليلة من تفاوض واشنطن مباشرة مع حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، لتأمين إطلاق سراح المحتجز الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر.

وتنعقد في الدوحة مفاوضات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بمشاركة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، من دون أنباء عن حدوث تقدم حتى الآن.