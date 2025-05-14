جنوب سيناء: إصلاح كسر في ماسورة مياه بحي الروضة في مدينة الطور

دفعت الوحدة المحلية لمدينة الطور بجنوب سيناء بالمعدات اللازمة لإصلاح كسر في ماسورة مياه بحي الروضة بجوار مسجد الروضة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بحدوث كسر في ماسورة مياه 6 بوصات بحي الروضة، مما تسبب في غرق الشارع الرئيسي وبعض الشوارع الفرعية. وتم التواصل مع شركة المياه لدعم الفريق الفني.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أنه تم الدفع بالمعدات اللازمة، وترأس وفد الفنيين موقع البلاغ. وأكد أن أعمال الإصلاح جارية حاليًا مع تغيير جزئي لخط المياه.

كما أكد أن أعمال الإصلاح مستمرة، وسيتم شفط المياه من الشارع عقب الانتهاء من أعمال التصليح، بالإضافة إلى أعمال الردم والتسوية في موقع الإصلاح.