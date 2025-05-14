 رغم الإخفاق.. ميزانية محدودة لأرسنال في ميركاتو الصيف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رغم الإخفاق.. ميزانية محدودة لأرسنال في ميركاتو الصيف

أمير نبيل
نشر في: الأربعاء 14 مايو 2025 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 مايو 2025 - 10:56 ص

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي أرسنال حددت حجم الانفاق الذي تخصصه لتعاقدات الصيف المُقبل.

ويستعد أرسنال لإنهاء موسم جديد خالي الوفاض، بعدما خسر الدوري الإنجليزي في الأمتار الأخيرة لمصلحة ليفربول، كما ودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي على يد باريس سان جيرمان الفرنسي، وكذلك خسر بطولتي الكأس في إنجلترا.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية أن إدارة أرسنال حددت مبلغ 100 مليون جنيها إسترلينيا فقط من أجل تعاقدات الصيف.

لكن المبلغ المرصود قد يكون قابلاً للزيادة وذلك وفقا لقدرة النادي في التخلص من بعض العناص بالفريق وبيع بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم المدرب مايكل أرتيتا.

 


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