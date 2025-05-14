نظّم مهرجان المسرح العالمي، في السابعة من مساء اليوم، ماستر كلاس للفنان محمد جمعة، وذلك بمركز الإبداع الفني بالإسكندرية.

وفي مستهل اللقاء، عبّر الفنان محمد جمعة عن سعادته البالغة بلقائه مع شباب الفنانين وجمهور الإسكندرية من خلال هذه الفعالية، موجّهًا الشكر لإدارة المهرجان على إتاحة الفرصة له للمشاركة.

وخلال الماستر كلاس، شدد جمعة على أن العمل في الفن مفتوح لجميع الآراء، ولكل فنان طريقته الخاصة، مؤكّدًا أن الأهم هو الناتج النهائي الذي يُميّز فنانًا عن آخر، وقال: "لا يوجد أسلوب خاطئ، فمثلًا هناك من يُفضّل الحفظ مع زميله، وآخر يفضّل الحفظ بمفرده، وثالث يفضل الحفظ في موقع التصوير... كلٌ يختار ما يناسبه، لكن المحصلة النهائية هي ما يحدد جودة العمل."

وأشاد جمعة بفناني الإسكندرية، لا سيما الشباب منهم، واصفًا المدينة بأنها "منجم ذهب للفن".

وأضاف: "عندما التحقتُ بالمعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، لم تكن هناك فروع له، وكان أغلب طلابه من الإسكندرية، بينما كانت فرص أبناء الأقاليم محدودة، حتى تم افتتاح فرع للمعهد في الإسكندرية، وهو ما يعكس قوة الفن والفنانين في المدينة."

وأشار إلى أن الفرص المتاحة حاليًا في مجال الفن أصبحت أفضل، خاصة مع تطور التكنولوجيا ووجود الهواتف المحمولة، التي وصفها بـ"الكنز"، مؤكدًا أنه يمكن من خلالها تصوير فيلم كامل، وهناك بالفعل مهرجانات متخصصة في أفلام الموبايل. ولفت إلى أن الإمكانيات لم تعد عائقًا، ولكن الأهم هو السعي المستمر، قائلاً: "إن عملتَ بإخلاص، ستصل بالتأكيد، ولكن عليك بالصبر والاستمرار."

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العالمي، الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة سوسن بدر. ويُقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ويرأسه الدكتور أحمد عبد العزيز، وكيل المعهد، وتديره الفنانة ليلى علوي رئيسًا شرفيًا، والفنان إسلام علي مديرًا للمهرجان، والفنان مصطفى عامر رئيس اتحاد الطلاب. وتستضيف محافظة الإسكندرية فعاليات المهرجان في الفترة من 11 إلى 17 مايو الجاري.

