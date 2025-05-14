دهست سيارة اثنين من المشاة في بلدة نوتسينجن بالقرب من شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن متحدث باسم الشرطة عن إصابة هذين الشخصين بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أن السائق ظل في موقع الحادث وأن سيارته تسببت أيضًا في إلحاق أضرار بعدة سيارات متوقفة.

وأظهرت الصور رجال شرطة وهم يقيدون رجلا بالأصفاد. وعند سؤاله عمّا إذا تم توقيف أحد، اكتفى المتحدث بالقول: «جميع المعنيين موجودون في الموقع. الشرطة تسيطر على الوضع بشكل كامل».

وشدد المتحدث على أنه لا توجد خطورة على أشخاص آخرين، مستبعدا إمكانية أن يكون الحادث هجومًا عشوائيًا متعمّدًا. ومع ذلك، لم تتضح بعد الخلفيات الخاصة بالأشخاص المعنيين بالحادث ولا ملابسات هذا الحادث.

وأشار المتحدث إلى أن قوات الطوارئ المتواجدة في موقع الحادث لا تزال في حاجة إلى التحقيق في الواقعة.

يُذكر أن نوتسينجن تقع جنوب شرق شتوتجارت وكان عدد سكانها وصل إلى ما يقرب من 3630 نسمة بحلول نهاية مارس عام 2023.