انفجار في مصنع كيماوي قرب مدينة إشبيلية الإسبانية

أفادت خدمات الطوارئ الإسبانية بوقوع انفجار في مصنع كيماوي قرب مدينة إشبيلية، مما أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان فوق المدينة، ودفع السلطات الإسبانية إلى حث السكان القاطنين في المناطق القريبة على البقاء في منازلهم، فيما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وأوصى المسؤولون السكان المحليين بإغلاق نوافذ منازلهم لمنع دخول الدخان .

ووقع الانفجار في منتصف النهار في منطقة صناعية في ألكالا دي جوادايرا، الواقعة على بعد حوالي 20 دقيقة إلى الشرق من وسط مدينة إشبيلية.

وتكونت سحابة كثيفة من الدخان الأسود فوق مبنى المصنع الذي يحتوي على منتجات كيماوية. وقامت خدمات الطوارئ على الفور بإخلاء موقع المصنع من العاملين.