البيئة تفحص شكوى تضرر سكان زهراء المعادي من حرائق يومية وتكشف مصدر التلوث

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فحصت وزارة البيئة شكوى تم رصدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سكان منطقة زهراء المعادي من حرائق يومية، وذلك لتحديد مصدر التلوث.

وشكلت لجنة من ممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وشرطة البيئة والمسطحات، لمعاينة الموقع.

وتبيّن أن أحد المشروعات السكنية بالقاهرة الجديدة يتخلص من المخلفات في المنطقة الواقعة بين محمية وادي دجلة وطريق السخنة - الغردقة.

وعلى الفور، وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة إلزام الشركة العاملة بالقاهرة الجديدة بتغطية المخلفات، منعًا لأي تأثيرات صحية أو بيئية على حياة المواطنين.

كما وجهت وزيرة البيئة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، بتوفير المعدات اللازمة للتدخل الفوري.

وبناءً على توجيهات محافظ القاهرة، تم إرسال معدات الهيئة للسيطرة على الحرائق، في حين تواصل وزارة البيئة التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المسؤولة عن التسبب في هذه الأضرار.