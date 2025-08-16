الممثلة العليا للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى: الأمن الأوروبي ليس مطروحا للتفاوض

صرحت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى كايا كالاس، اليوم السبت، فى تعقيب من جانبها على القمة التى عقدت أمس الجمعة بين الرئيسين الأمريكي والروسي، بأن الأمن الأوروبي ليس ورقة تفاوض، وألقت باللوم على روسيا في الحرب المستمرة التي بدأتها ضد أوكرانيا.

وكتبت كايا كالاس على موقع إكس للتواصل الاجتماعى تقول "الأمن الأوروبي ليس مطروحًا للتفاوض".

وأضافت: "الحقيقة المؤلمة تتمثل فى أن روسيا لا تنوي إنهاء هذه الحرب في أي وقت قريب"، مشيرةً إلى أنه أثناء اجتماع الوفود في ألاسكا، شنّت روسيا هجمات جديدة على أوكرانيا.

وأوضحت: "السبب الجذري الحقيقي للحرب هو السياسة الخارجية الإمبريالية لروسيا، وليس اختلالًا وهميًا في البنية الأمنية الأوروبية".