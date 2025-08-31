احتجاجات في ستوكهولم تندد بالإبادة وتطالب بوقف استهداف الصحفيين في غزة

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة السويدية ستوكهولم، احتجاجًا على الإبادة الجماعية واستهداف إسرائيل للصحفيين في غزة.

وتجمع المئات في ساحة أودنبلان، بدعوة من منظمات المجتمع المدني، وحملوا توابيت فارغة وصور الصحفيين الذين استشهدوا في هجمات إسرائيل في 25 أغسطس الجاري، على مستشفى ناصر في خان يونس جنوب غزة.

كما رفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الأطفال والمدنيون يتضورون جوعًا في فلسطين"، و"الحرية لفلسطين، لا لخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ودونالد ترامب"، و"الصحافة ليست جريمة"، و"الصحفيون ليسوا أهدافًا"، و"أوقفوا قتل الصحفيين".

وسارت المظاهرة أمام مبنى وزارة الخارجية السويدية.

وأشار الناشط والصحفي السويدي يوناس سيرنيهولت، في حديث للأناضول، إلى أنه على الرغم من أنه كفيف، يشارك في المظاهرات ضد إسرائيل كل سبت في ستوكهولم منذ نحو عامين.

وقال سيرنيهولت: "ما يحدث في فلسطين هو تطهير عرقي وإبادة جماعية. من غير المقبول أن يقتل نتنياهو عمدًا العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين".

وأضاف: "لا أجد كلمات تصف قتل نتنياهو لزملائي الصحفيين. باختصار، هذه فاشية".