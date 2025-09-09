تايوان تتعهد بتأمين سلاسل إمداد أشباه المواصلات في ظل التوترات العالمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعهد الرئيس التايواني لاي تشينج تي، اليوم الثلاثاء، بالعمل لتعزيز التعاون مع الديمقراطيات الأخرى وبناء سلاسل إمداد مرنة لأشباه المواصلات في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وقال لاي، في قمة شبكة سيميكون، اليوم: "تعد تايوان شريكا دوليا موثوق فيه، وستعمل في ظل مؤسستنا التكنولوجية القوية وبروح التعاون المنفتحة، جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين الديمقراطيين".

وتعد القمة منتدى دوليا عن أشباه المواصلات، مرتبطة بمعرض ومؤتمر سيميكون السنوي الـ30، المقرر أن يبدأ فعاليته غدا الأربعاء.

وقال لاي، إن التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي عزز المنافسة العالمية.

وأضاف: "لا توجد دولة يمكنها التغلب على هذه التحديات بمفردها".

يذكر أنه على مدار العام الماضي، افتتحت تايوان مراكز تجارة واستثمار في براغ وفوكوكا وتكساس لدعم الشركات وتعزيز روابط سلاسل الامداد.

وقال لاي، إن تايوان ستستثمر أكثر من 100 مليار دولار تايواني (3.29 مليار دولار) لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة الرئيسية وتوسيع التطبيقات الذكية.