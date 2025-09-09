الرئيس الكوري الجنوبي: أشعر بمسئولية جسيمة إزاء احتجاز سلطات الهجرة الأمريكية لعمال كوريين جنوبيين

أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بمسئولية جسيمة تجاه احتجاز سلطات الهجرة الأمريكية عمالا كوريين جنوبيين في موقع بناء مصنع بطاريات في جورجيا، مؤكدا تعاطفه الشديد.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، تصريحات "لي" في اجتماع لمجلس الوزراء، في الوقت الذي تم فيه احتجاز أكثر من 300 كوري جنوبي بمركز احتجاز في جورجيا، عقب مداهمة نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية مؤخرا على موقع بناء مصنع البطاريات الكهربائية التابع لمجموعة "هيونداي موتور" و"إل جي" لحلول الطاقة.

وأكد لي، خلال الاجتماع، أنه يشعر "بمسئولية جسيمة" بصفته الرئيس المكلف بضمان سلامة الشعب.

وقال لي: "من المتوقع أن يعود مواطنونا الذين احتجزتهم سلطات الهجرة الأمريكية إلى ديارهم قريبا. أعرب عن تعاطفي الشديد في الصدمة والأسى اللذين شعروا بهما جراء هذا الحادث المفاجئ".

وأضاف: "آمل ألا تتكرر أبدا أي انتهاكات جائرة لأنشطة شعبنا وشركاتنا، التي تُسهم في التنمية المشتركة لكوريا والولايات المتحدة".

وبحسب "يونهاب"، نفّذت السلطات الأمريكية المداهمة يوم الخميس الماضي، ما أسفر عن اعتقال 475 شخصًا، بمن فيهم العمال الكوريون.

وأفادت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، بأنه تبين أن المحتجزين يعملون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، وأن العديد منهم يحملون تأشيرات قصيرة الأجل أو تأشيرات سياحية لا تسمح لهم بالعمل.