استشهاد 5 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

استشهد 5 فلسطينيين منذ فجر الأحد، بقصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في إطار الإبادة الجماعية التي ترتكبها تل أبيب في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.

وقال مصدر طبي بمدينة غزة للأناضول: "سقوط شهيدين وإصابة أشخاص آخرين، جراء استهداف الطيران الإسرائيلي الليلة، خيام النازحين في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة".

وأشار المصدر إلى استشهاد الشقيقين محمد إبراهيم دبور وأحمد إبراهيم دبور، إثر قصف الطيران الإسرائيلي منزلًا لعائلة دبور في حي الشيخ رضوان شمال غربي المدينة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت 4 روبوتات مفخخة ودمرت منازل في حي الزيتون جنوب شرقي غزة".

وخلال الأيام الماضية نزحت أعداد كبيرة من الفلسطينيين من شمال شرقي مدينة غزة إلى مناطقها الغربية تحت كثافة النيران الإسرائيلية، بعد إعلان تل أبيب الجمعة، المدينة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني "منطقة قتال خطيرة".

وفي وسط القطاع، قال مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى للأناضول: "استشهاد مواطن وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف جنوب دير البلح".

يأتي ذلك بينما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 63 ألفا و371 شهيدا، و159 ألفا و835 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 فلسطينيا بينهم 124 طفلا.