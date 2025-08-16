 ماكرون يدعو إلى مواصلة الضغط الغربي على روسيا بعد قمة آلاسكا - بوابة الشروق
السبت 16 أغسطس 2025 5:27 م القاهرة
ماكرون يدعو إلى مواصلة الضغط الغربي على روسيا بعد قمة آلاسكا

باريس - (أ ب)
نشر في: السبت 16 أغسطس 2025 - 4:55 م | آخر تحديث: السبت 16 أغسطس 2025 - 4:55 م

 

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، على ضرورة مواصلة الضغط من جانب الغرب على موسكو؛ لإنهاء حربها في أوكرانيا، خاصة بعد القمة الأمريكية - الروسية التي استضافتها ولاية آلاسكا الأمريكية أمس الجمعة.

وكتب ماكرون، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه وقادة أوروبا الآخرين يعتقدون أن هذا أمر ضروري طالما أن "العملية الروسية الشاملة بأوكرانيا مستمر"، ولم يتم تحقيق سلام راسخ ودائم يحترم حقوق أوكرانيا.

وأضاف أن الأوروبيين يتفقون على أن السلام القوي يجب أن يصاحبه ضمانات أمنية راسخة.

وكتب ماكرون: "وفي هذا الشأن، أرحب باستعداد الولايات المتحدة للمساهمة".

وقال إنه من أجل تحقيق تقدم ملموس، يجب أن يكون هناك اجتماع جديد لتحالف الإرادة قريبا، ويضم التحالف نحو 30 دولة تدعم أوكرانيا وتقوده المملكة المتحدة وفرنسا.

وأضاف ماكرون، أنه يجب تعلم الدروس من الثلاثين عاما الماضية، و"بشكل خاص من ميل روسيا الراسخ بعدم احترام التزاماتها".

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قمة في مدينة أنكوريج بولاية آلاسكا، ووصف الزعيمان محادثاتهما بأنها "مثمرة"، ومع ذلك، لم يتم الإعلان على الفور عن أي نتائج ملموسة.

