الهجرة الدولية: نزوح 1070 شخصا من الفاشر السودانية في يومين

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الثلاثاء، نزوح ألف و70 شخصا من مدينة الفاشر غرب السودان خلال يومين؛ جراء تفاقم انعدام الأمن.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان، إن الفرق الميدانية قدّرت عدد النازحين من الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور) بألف و70 شخصا، خلال الأحد والاثنين الماضيين؛ بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وأضافت أن النازحين توزّعوا على مواقع متفرقة في منطقة واسعة من الولاية، في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني متوترا ومتقلبا للغاية.

والاثنين، أعلنت المنظمة نزوح ألف و510 أشخاص من الفاشر، بين 15 و19 أكتوبر الجاري؛ جراء تفاقم انعدام الأمن.

وتحاصر "قوات الدعم السريع" الفاشر منذ 10 مايو 2024، فيما يسعى الجيش السوداني لكسر الحصار عن المدينة، التي تُعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ 15 أبريل 2023 يخوض الجيش و"قوات الدعم السريع" حربا لم تفلح وساطات إقليمية ودولية عديدة في إنهائها، وسط معاناة المدنيين.

وقُتل في الحرب نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليونا بين نازحٍ ولاجئ، وفقا لتقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.