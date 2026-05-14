إسرائيل تنذر بإخلاء 8 بلدات جنوبي وشرقي لبنان تمهيدا لقصفها

• في إطار خروقات دموية متواصلة لوقف إطلاق النار وقبل جولة مباحثات ثالثة مقررة بواشنطن الخميس بين تل أبيب وبيروت

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بإخلاء 8 بلدات في شرقي وجنوبي لبنان تمهيدا لقصفها، ضمن خروقاته الدموية لوقف إطلاق النار.

وقال متحدثه أفيخاي أدرعي، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات وقرى لبايا وسحمر وعين التينة (محافظة البقاع/ شرق) وتفاحتا وكفرملكي (محافظة الجنوب/ جنوب) ويحمر وحومين الفوقا ومزرعة سيناي (النبطية/ جنوب)".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي سيعمل "بقوة" في هذه البلدات على ضوء ما ادعى أنه خرق "حزب الله" لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل الماضي.

ويطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل، ردا على خروقاتها لوقف إطلاق النار المقرر حتى 17 مايو الجاري.

أدرعي تابع: "عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراضٍ مفتوحة".

وبوتيرة يومية يوجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات بإخلاء قرى لبنانية، تمهيدا لقصف يسفر عادة عن ضحايا ودمار واسع.

والأربعاء، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 33 شخصا وأصاب 31؛ جراء 79 هجوما على لبنان، في خروقات جديدة للهدنة الهشة.

وجاء هذا التصعيد عشية جولة محادثات ثالثة بين لبنان وإسرائيل مقررة بواشنطن الخميس، في محاولة للاتفاق على ترتيبات للأمن والتهدئة بين البلدين.

ومنذ 2 مارس تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، مما خلّف 2896 شهيدا و8824 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافات داخل الحدود الجنوبية للبنان.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.