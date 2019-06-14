نشر الجيش الأمريكي، تسجيلا مصورا، قالت إنه يكشف تورط إيران في الهجوم على ناقلتي نفط، ويظهر قاربا عسكريا إيرانيا يزيل لغما لم ينفجر من جانب الناقلة اليابانية التي تعرضت لهجوم في خليج عُمان، بحسب ما ذكرته فضائية «العربية»، صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي بيل أوربان، في بيان، إن قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني اقترب من الناقلة كوكوكا وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر.

وتعرضت ناقلتا نفط، صباح الخميس، لهجوم في خليج عمان، إحداهما «FRONT ALTAIR» تتبع جزر مارشال، والأخرى «Kokuka Courageous»، وترفع علم بنما.