مسؤول أممي يزور كوريا الجنوبية للقاء فارين من الشمال

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، توماس أوجيا كوينتانا سيزور كوريا الجنوبية في الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجاري.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إنه خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، سيجتمع المقرر الخاص كوينتانا مع النائب الثاني لوزيرة الخارجية، لي تيه-هو وغيره من المسؤولين الحكوميين في يوم 17 يونيو.

كما سيجتمع مع الهاربين الكوريين الشماليين ومسؤولي المنظمات الاجتماعية.

وفي يوم 21 يونيو، سيعقد مؤتمرا صحفيا لشرح نتائج زيارته إلى كوريا الجنوبية.

تأتي هذه الزيارة من أجل جمع البيانات اللازمة للتقرير الذي سيتم تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها في أكتوبر المقبل.

وتعتبر زيارة كوينتانا إلى كوريا الجنوبية، السادسة من نوعها منذ تنصيبه في أغسطس 2016.

يذكر أن كوريا الشمالية لا تسمح لـ كوينتانا بزيارتها، لهذا السبب فإنه يجمع المعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية عبر اجتماعات مع الحكومة الكورية الجنوبية والهاربين الكوريين الشماليين ومنظمات حقوق الإنسان.