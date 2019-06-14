مدرب الصين يطالب اللاعبات بمزيد من التطور في مونديال السيدات

أكد جيا شيوكوان مدرب منتخب الصين للسيدات، أن الفوز الذي حققه فريقه على جنوب أفريقيا 1 / صفر، اليوم الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس العالم للسيدات لكرة القدم بفرنسا، جاء بعد أداء مقبول من الفريق طوال المباراة.

وقال شيوكوان في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا) أن لاعبات الصين بحاجة إلى التطور رغم هذا الفوز على جنوب أفريقيا.

وأضاف أن ما ينقص لاعبات الفريق في الوقت الحالي هو استغلال الفرص التي تسنح لهن في المباراة، مطالبًا اياهن بالهدوء قبل المباراة الأخيرة في المجموعة أمام اسبانيا يوم الأُثنين المقبل.

وفازت الصين على جنوب أفريقيا 1 / صفر، لترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، لتحتل المركز الثالث بفارق الأهداف خلف اسبانيا صاحبة المركز الثاني، فيما تتصدر ألمانيا المجموعة برصيد ست نقاط، وتتذيل جنوب أفريقيا المجموعة بدون رصيد من النقاط.