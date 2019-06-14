عمران خان وبينج يبحثان العلاقات الثنائية على هامش قمة شنغهاي

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين البلدين وعددً من القضايا الدولية، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عاصمة قيرغيزستان "بيشكيك".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية دكتور محمد فيصل - على موقع "تويتر" حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - أن الزعيمين أكدا التزامهما بتعزيز مناخ شراكة التعاون الباكستانية - الصينية ، كما جدد خان تعهد حكومته بالإتمام المبكر لمشروعات الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني.

من جانبه، أعرب بينج عن تقديره للإجراءات الباكستانية في مكافحة الإرهاب، كما اعترف بالدور الذي تلعبه في إرساء السلم والإستقرار على المستوى الإقليمي .

يذكر أن خان التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حفل عشاء رسمي أقامه رئيس قيرغيزستان تكريما لزعماء الدول المشاركة في القمة.