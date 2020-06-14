ترامب يرد على السخرية والتهكم من حالته الصحية

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللائمة على منحدر "زلق للغاية" بعدما قوبل مقطع مصور له وهو ينزل من عليه، والصعوبة تبدو عليه، بسخرية وتهكم على الانترنت.

وجاء نزول ترامب غير الثابت على المنحدر بعدما أدلى بكلمة تخرج في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت بنيويورك يوم أمس السبت.

وأثارت الواقعة تكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرئيس يعاني من مشاكل صحية، حيث تصدر وسم "ترامب ليس في صحة جيدة" و"بوابة المنحدر" الاهتمامات.

وقال ترامب على تويتر إن "المنحدر الذي نزلت منه بعد كلمتي الافتتاحية في ويست بوينت كان طويلا للغاية وشديد الانحدار، وبدون سور جانبي، والأكثر أهمية، أنه كان زلقا للغاية".

وقال إن "آخر شي كنت سأفعله هو "السقوط" كي يستمتع به الإعلام الكاذب. الأقدام العشرة الأخيرة ركضت فيها إلى أرض مستوية. قوة زخم!"

لكن منتقدين لم يتفقوا معه في ذلك، مشيرين إلى أن ترامب خطا خطوات سريعة في نهاية المنحدر ولم يركض.

كما أشاروا إلى أنه استخدم كلتا يديه كي يشرب من كوب من الماء خلال كلمته.

ويغضب ترامب، الذي يبلغ 74 عاما اليوم الأحد، بشكل سريع عندما يتعلق الأمر بكبر سنه.

ويسخر الرئيس مرارا وتكرارا من منافسه في الانتخابات الرئاسية هذا العام، المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث يصفه بأنه "جو النائم".