وفاة 50 مصابا في موسكو خلال 24 ساعة

أفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، بتسجيل 50 حالة وفاة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، مشيرًا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى كورونا.

ونقلًا عن موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء السبت، ذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة بلغت حتى الآن 3281 شخصا، بعد أن كانت 3231 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 204428 إصابة مؤكدة، بينها 119558 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة عدد المتعافين.

وسجلت في روسيا، حتى صباح السبت، 520129 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 6829 وفاة و274641 حالة شفاء.