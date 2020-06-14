استقالة رئيسة شرطة أتلانتا بعد إطلاق النار على رجل أسود وقتله



استقالت رئيسة شرطة أتلانتا إريكا شيلدز بعد أن انتشر مقطع فيديو لإطلاق نار آخر للشرطة، مما أثار المزيد من الاحتجاجات ضد العنصرية وعنف الشرطة في مدينة محاصرة منذ أسابيع من المظاهرات والاشتباكات.

جاءء ذلك بعدما تم إرسال فريق من إدارة شرطة أتلانتا لفحص شكوى بشأن رجل متوقف ونائم أثناء القيادة، ووفقًا لمكتب التحقيقات في جورجيا، قامت فريق الشرطة بإجراء اختبار كشف المخدرات على الرجل، وهو أسود البشرة، يدعى رايشارد بروكس، وعندما فشل بروكس في الاختبار ، حاول الضباط وضعه في الحجز.

ثم تصاعد رد الفعل عندما حاول بروكس إمساك صاعق الضابط، وأظهر مقطع فيديو بروكس يفر من الشرطة ثم أطلق عليه ضابط النار ليسقط قتيلا.