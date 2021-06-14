وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج متعطشون لمساعدة دولتهم بأي طريقة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن مبادرة «حياة كريمة» فريدة من نوعها لخدمة الأهالي في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن المصريين في الخارج متعطشون لمساعدة دولتهم بأي طريقة.



وأضافت مكرم، خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن المصريين في الخارج ينتظرون مد يد العون وتقديم المساعدة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، مشيرة إلى إطلاق مبادرة «أصلك الطيب» لتلقي تلك المساعدات.



وأشارت إلى ارتباط مبادرات وزارة الهجرة ببعضها البعض، موضحة أن الوزارة أطلقت مبادرة «مصرية بـ100 راجل» لإشراك المصريات بالخارج في دعم «حياة كريمة».



وأكدت وزيرة الهجرة، أن دور الوزارة يتماشى مع الدولة المصرية ويدعم جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في قارة إفريقيا، مشيدة بجهود مصر المحورية في بناء سد «روفيجي» بتنزانيا.



وفي سياق متصل، لفتت إلى أن الدولة المصرية الأولى في تسليط الضوء على الجاليات الأجنبية على أراضيها ضمن مبادرة «جذور»، قائلة إن الوزارة تستعد لزيارة هامة من المصريين القبارصة واليونانيين، في الفترة من 11 إلى 15 يوليو.



وأوضحت أن المصريين القبارصة واليونانيين سيرفعون مذكرة مشتركة إلى وزراء الهجرة بتلك الدول للاستكمال في المبادرة بالأفكار الشابة للأجيال الثلاثة، وتبيان القواسم والتاريخ المشترك والتطورات داخل مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي.