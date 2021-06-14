قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الوقاية، إن مصر في مرحلة انخفاض المنحنى الوبائي لموجة كورونا الثالثة، مشيرًا إلى وجود تناقص حقيقي في الحالات.



وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن نسب إشغال مستشفيات كورونا منخفضة، لافتًا إلى وجود أسرة شاغرة في أماكن عدة.



وذكر أن انخفاض إصابات كورونا ينعكس على الحالات التي تدخل المستشفيات والرعاية المركزة، منوهًا إلى أن الانخفاض لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



وأشار مستشار الرئيس للصحة إلى استمرار وجود إصابات ووباء لفيروس كورونا في كل دول العالم رغم تلك الأرقام المطمئنة، معربًا عن أمله بالاستمرار في كل وسائل الاحتراز والوقاية.