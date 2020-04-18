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كوريا الجنوبية تسجل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا

د ب أ
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 4:10 ص | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 4:10 ص

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 399 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 148 ألفا و 273 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد سجلت 3 حالات وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1988 .

كما تعافي من المرض 441 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 139 ألفا و 22 حالة.

وتم تطعيم 27 ألفا و 481 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 شباط/فبراير الماضي إلى 83ر11 مليون شخص، وهو ما يمثل 23 % من تعداد سكان البلاد.

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