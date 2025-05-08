الجامعة العربية تؤكد التضامن مع السودان لحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية

عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين دورة غير عادية، اليوم الخميس، برئاسة الأردن وذلك بناءً على طلب من السودان وتأييد الدول الأعضاء لبحث تداعيات التصعيد الأخير في السودان.

وبعد الاستماع إلى إفادة المندوب الدائم للسودان، خلص المجلس إلى إدانة الهجمات التي تعرض لها السودان مؤخراً.

كما أكد المجلس على تضامنه الكامل مع جمهورية السودان والشعب السوداني الشقيق في سعيه لتأمين مقدراته وحماية أراضيه وبنيته التحتية الحيوية.

وشدد على أن أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي وأن الجامعة العربية ستظل منبراً فاعلاً في الدفاع عن وحدة جميع الدول العربية الأعضاء وسلمها واستقرارها.

ودعا المجلس الدول والمنظمات العربية إلى تقديم الدعم الإنساني العاجل إلى الشعب السوداني الشقيق وإعادة تأهيل المرافق المتضررة بالسودان، وإلى زيادة الاستجابة الإنسانية بما يعزز صمود السودان في مواجهة أي تهديدات لوحدته ووجوده، وتجاوز الآثار الكارثية التي يعيشها الشعب السوداني.