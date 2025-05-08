 بوتين يشيد بالتعاون مع الفاتيكان في تهنئته للبابا - بوابة الشروق
الخميس 8 مايو 2025 10:57 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بوتين يشيد بالتعاون مع الفاتيكان في تهنئته للبابا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
د ب أ
نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 10:52 م | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 10:52 م

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين البابا ليو الرابع عشر على انتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية اليوم الخميس.

وأعرب بوتين في بيان نشره الكرملين عن ثقته في أن "الحوار البناء والتعاون الراسخ بين روسيا والفاتيكان سيواصل التطور على أساس القيم المسيحية التي تجمعنا".

وتمنى بوتين للبابا الجديد "كل نجاح في الوفاء بالمهمة الرفيعة التي أنيطت به، فضلا عن الصحة الجيدة والرفاه".

وختم الرئيس الروسي رسالته بـ"مع احترامي، فلاديمير بوتين".

يشار إلى أن البابا ليو الرابع عشر هو البابا الـ 267 للكنيسة الكاثوليكية، وأول بابا من الولايات المتحدة، انتخبه 133 كاردينالا في كنيسة سيستين.

 


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