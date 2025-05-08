ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يحتفي بأم كلثوم في دورته السابعة

يُطلق ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة الفنان عمرو قابيل دورته السابعة باسم كوكب الشرق أم كلثوم، وستنطلق الدورة الجديدة للملتقى خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر المقبل.

وقال المخرج عمرو قابيل، رئيس الملتقى: «في حضرة كوكب الشرق أم كلثوم، يتوقف الزمن قليلًا ليُصغي لصوتٍ لم يكن مجرد غناء، بل رسالة عشق وهوية، نُسجت من الكلمات أجنحة، ومن الألحان وطنًا يُحلق فيه القلب حيث يشاء، وأم كلثوم ليست فقط رمزًا للطرب العربي الأصيل، بل هي أيقونة ثقافية وإنسانية، استطاعت أن تُلهم أجيالًا كاملة من المبدعين، شعراءً، موسيقيين، ومسرحيين».

وأضاف «قابيل»: «ولأن المسرح كما الغناء، هو فنّ التعبير الحرّ، والبوح العميق، فإن إطلاق اسم «أم كلثوم» على ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي ليس فقط تكريمًا لأسطورة، بل امتداد لصوتٍ لا يزال يرشد الموهوبين نحو النور، ويمنح التجارب المسرحية الجامعية زخمًا من الإبداع، والعراقة، والانتماء؛ فهي لم تكن مجرد مطربة، بل مدرسة في الإحساس، وصوت أمة، ونبض مسرح كامل فوق خشبة الروح العربية».

وُلدت أم كلثوم في دلتا مصر، بقرية طماي الزهايرة بمركز السنبلاوين في 31 ديسمبر 1898م، وبدأت رحلتها مع الغناء بتلاوة القرآن الكريم، وتعلم المقامات قبل أن تنتقل إلى القاهرة، حيث بدأت تصنع أسطورتها الفنية بصوتها الذهبي وحضورها الآسر، وتحولت من فتاة ريفية إلى رمز عربي عالمي، وقدّمت أكثر من 700 أغنية، ومنها: «أنت عمري، ألف ليلة وليلة، أنساك، سيرة الحب، أمل حياتي، أصبح الآن عندي بندقية».

ولحن لها أشهر ملحني عصرها أمثال: أبو العلا محمد وزكريا أحمد، ورياض السنباطي، ومحمد القصبجي، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد الموجي، وبليغ حمدي، وكمال الطويل وغيرهم، وتعاونت مع عمالقة الشعر والتلحين منهم أحمد رامي، ومرسي جميل عزيز، وبيرم التونسي، وطاهر أبو فاشا، وصلاح جاهين، وعبد الوهاب محمد، ومأمون الشناوي، وكامل الشناوي، وإبراهيم ناجي، ونزار قباني.

وقدمت أم كلثوم 6 أفلام منها: فيلم وداد وحقق هذا الفيلم نجاحًا كبيرًا، ونشيد الأمل، ودنانير، وسلامة، وفاطمة.

وتميزت أغاني «ثومة» بالعمق العاطفي، حتى صار جمهورها ينتظر كل «آه» بشغفٍ كأنها قصيدة كاملة، ولم يكن غناؤها مجرد طرب، بل حالة وجدانية وثقافية، جمعت بين الفن الرفيع والهوية القومية.

وامتدت مسيرة كوكب الشرق لأكثر من خمسة عقود، لتبقى حتى اليوم صوتًا خالدًا يُلهم الفن والمسرح والمجتمع في كل أرجاء العالم العربي.

وتُعرف أم كلثوم بعدة ألقاب منها: «ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب».

نالت أم كلثوم العديد من التكريمات ومنها: وسام الرافدين من قِبل الحكومة العراقية في 1946م وهو أعلى وسام يُمنح في العراق، ووسام النهضة من ملك الأردن عام 1955م، فضلاً عن وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من الرئيس هاشم الأتاسي، ووسام الجمهورية من رئيس تونس بورقيبة عام 1968م، وفي عام 1959م وسام الأرز برتبة كوماندوز من رئيس الوزراء اللبناني رشيد كرامي.

ورحلت صاحبة الحنجرة الذهبية عن عالمنا أم كلثوم في 3 فبراير 1975م بعد صراع مع المرض وتركت إرثًا غنائيًا كبيرًا.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، يترأسه مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل، ويترأس اللجنة العليا الدكتور حسام بدراوي، وانطلق الملتقى في أكتوبر عام 2018 تحت الرعاية الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنذ الدورة الثالثة يقام سنويًا تحت الرعاية الرسمية من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعم ورعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ورعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة وهيئة تنشيط السياحة، ومؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون.