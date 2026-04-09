تباينت أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفض سعر الصرف بقيمة تصل إلى ١٥ قرشا في بعض البنوك، فيما استقر السعر ببنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، ليسجل 53.12 جنيه للشراء، و 53.22 جنيه للبيع، مقابل53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس.

فيما استقر السعر في بنك مصر ليسجل 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، تراجع الدولار بنسبة 0.16% ليسجل 53.15 جنيه للشراء، و 53.25 جنيه للبيع، مقارنة ب 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في بنك بنك القاهرة عند 53.35 جنيه للشراء، و 53.45 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار أدنى مستوى له لدى سايب عند 53.10 جنيه للشراء و 53.20 جنيه للبيع.