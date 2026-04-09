الخميس 9 أبريل 2026 11:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

9 أبريل 2026.. الدولار يتراجع 15 قرشا في بعض البنوك ببداية تعاملات اليوم

محمد فوزي
نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 10:52 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 10:52 ص

تباينت أسعار صرف الدولار في البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال بداية تعاملات اليوم الخميس، إذ انخفض سعر الصرف بقيمة تصل إلى ١٥ قرشا في بعض البنوك، فيما استقر السعر ببنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، ليسجل 53.12 جنيه للشراء، و 53.22 جنيه للبيع، مقابل53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع، بختام تعاملات أمس.

فيما استقر السعر في بنك مصر ليسجل 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، تراجع الدولار بنسبة 0.16% ليسجل 53.15 جنيه للشراء، و 53.25 جنيه للبيع، مقارنة ب 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في بنك بنك القاهرة عند 53.35 جنيه للشراء، و 53.45 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار أدنى مستوى له لدى سايب عند 53.10 جنيه للشراء و 53.20 جنيه للبيع.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك