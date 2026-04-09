ارتفاع مصاريف التسويق والإعلانات يهوي بأرباح دومتي بأكثر من 200% خلال 2025 والشركة تضطر لإلغاء توزيعات الأرباح عن المساهمين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت شركة دومتي تراجعات حادة في أرباحها خلال عام 2025 على مستوى القوائم المالية المجمعة والمستقلة، تحت ضغوط ارتفاع مصاريف المبيعات والتسويق، وذلك رغم تحقيق نمو طفيف في الإيرادات.

وانخفضت أرباح الشركة المجمعة بنسبة 211% بنهاية 2025 على أساس سنوي، لتسجل 161.3 مليون جنيه، مقارنة بـ501.2 مليون جنيه خلال عام 2024.

وذكرت الشركة أن مبيعاتها ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 1.8% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.3 مليار جنيه.

لكن الزيادة في جملة المصاريف البيعية والتسويقية التهمت نمو المبيعات، خاصة مع القفزة الكبيرة في الإنفاق على الدعاية والإعلانات.

وبلغ إجمالي مصروفات الشركة على الإعلانات نحو 1.5 مليار جنيه خلال 2025، مستحوذة على 11.2% من إجمالي المبيعات، مقابل 1.04 مليار جنيه في 2024، بنسبة 11.3% من المبيعات.

وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، تراجعت أرباح الشركة بنسبة تجاوزت 230%، لتسجل 494.3 مليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ148 مليون جنيه خلال 2024.

وأدى تراجع الأرباح إلى اتجاه مجلس إدارة الشركة لاقتراح عدم توزيع أرباح عن عام 2025، مع ترحيل الأرباح المحققة إلى العام التالي.