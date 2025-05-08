أطل بابا الفاتيكان الجديد روبرت فرانسيس بريفوست، من شرفة كاتدرائية القديس بطرس، في أول ظهور له بعد انتخابه.

ولوّح البابا للجماهير المحتشدة في ساحة القديس بطرس ملقية كلمة عليهم، فيما ارتفعت صيحات آلاف المحتشدين مهللة.

وتصاعد دخان أبيض من كنيسة سيستين، اليوم الخميس، ودقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس لتعلن انتخاب الكرادلة بابا جديدا يتولى مسؤولية الكنيسة الكاثوليكية الرومانية خلفا للراحل البابا فرنسيس.

وجاءت الانتخابات في أول يوم كامل من التصويت الذي أجراه الناخبون من الكرادلة، وعددهم 133، والذين انعزلوا عن العالم الخارجي بعد ظهر أمس الأربعاء خلف أسوار الفاتيكان لاختيار خليفة للبابا الراحل.

وتوفي البابا فرنسيس في 21 أبريل نيسان بعد أن رأس الكنيسة الكاثوليكية، التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص، لمدة 12 عاما.

وسعى خلال فترة ولايته إلى فتح هذه المؤسسة الراسخة أمام العالم الحديث وقام بمجموعة من الإصلاحات وسمح بمناقشة قضايا خلافية، مثل السماح للنساء بأن يصبحن كهنة وتحسين دمج الكاثوليك من مجتمع الميم.

وبعد تصاعد الدخان الأبيض من المدخنة المثبتة على سطح كنيسة سيستينا قرابة الساعة، قُرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس، بينما واصلت الحشود الهتاف والتصفيق بحماسة.

ولمعرفة هوية الرأس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ينبغي انتظار الإعلان الرسمي من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قبل أن يطل منها البابا المنتخب. وعادة ما يتم ذلك بعد نحو ساعة من الانتخاب.