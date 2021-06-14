تراجع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الهند

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أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين تسجيل 70 ألفا و421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية تسجلها الهند منذ الأول من أبريل الماضي.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 29 مليونا و510 آلاف و410 حالات.

ونقلت شبكة "ان دي تي في" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 3921 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 374 ألفا و305 آلاف حالة.

ومن ناحية أخرى، أعادت المحال والمراكز التجارية والمطاعم في دلهى فتح أبوابها في ظل انخفاض أعداد حالات الإصابة بالعاصمة لأدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر.

وقال رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجريوال، إن عملية الفتح سوف تكون على أساس تجريبي لمدة أسبوع، موضحا أنه سيتم اتخاذ إجراء صارم في حال ارتفعت حالات الإصابة مجددا.