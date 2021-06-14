 وزير الري السوداني: نحن البلد الأكثر تضررا من سد النهضة - بوابة الشروق
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وزير الري السوداني: نحن البلد الأكثر تضررا من سد النهضة

نور رشوان
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 2:19 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 2:19 م

جدد وزير الري السوداني، ياسر عباس، موقف بلاده الرافض لما وصفه بالقرارات أحادية الجانب التي يتم اتخاذها من الجانب الإثيوبي، فيما يخلص ملف سد النهضة.

وقال عباس، في مؤتمر صحفي عقده، مساء الاثنين، إن الملء الثاني لسد النهضة سوف يؤثر بشكل سلبي على السودان، مشيرًا إلى أن بلاده هي الأكثر تأثرًا وتضررًا من سد النهضة.

وأضاف أنه لابد من تغيير طريقة التفاوض حول سد النهضة، من خلال تقوية دور الاتحاد الإفريقي والمنظمات الدولية ذات الثقل، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تضع شروطًا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق.

وأوضح أن السودان لم يغير موقفه من سد النهضة، ومازال يدعمه كمشروع مفيد، لكن لابد من التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق أمر غير مقبول على الإطلاق وفقًا للقانون الدولي.


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