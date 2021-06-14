الاتحاد الإفريقي يتعهد بدعم السودان نحو الاستقرار والتنمية الاقتصادية

تعهد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد بتقديم الدعم للشعب السوداني في سعيه نحو تحقيق السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والتنمية الاقتصادية.

وأكد فكي، في بيان، اليوم الاثنين، بالتزامن مع اختتام بعثة الاتحاد الأفريقي زيارة عمل إلى الخرطوم لمدة يومين، الحاجة إلى تسريع تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها أصحاب المصلحة في السودان في إطار الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام، كما حض أصحاب المصلحة على تمهيد مناخ توافقي من أجل مواجهة التحديات التي تواجه المرحلة الانتقالية، داعيا ممثلي الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم العاجل والملموس للسودان من أجل تعزيز المكاسب المهمة التي تحققت حتى الآن.

وأوضح بيان الاتحاد، أن رئيس المفوضية أجرى مشاورات مكثفة مع ممثلي الحكومة السودانية، والتقى بمجموعة السفراء الأفارقة، والممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) وسفراء الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأعضاء (الترويكا).

وأشار إلى أن هدف الزيارة تقييم التقدم المحرز في العملية الانتقالية في السودان، وتبادل الآراء مع أصحاب المصلحة الوطنيين والشركاء الدوليين، كما جرى تبادل وجهات النظر مع السلطات السودانية حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.