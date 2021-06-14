 وزير الري السوداني يزور إثيوبيا.. غدا - بوابة الشروق
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وزير الري السوداني يزور إثيوبيا.. غدا

وزير الري السوداني
وزير الري السوداني
محمد علاء
نشر في: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:10 م | آخر تحديث: الإثنين 14 يونيو 2021 - 9:10 م

يغادر وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، غدا إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ للمشاركة في الاجتماع ‏‏الثالث والثلاثين لمجلس وزراء حوض النيل الشرقي.

وبحسب بيان لوكالة الأنباء السودانية، فمن المقرر أن يناقش الاجتماع تقرير الخبراء الفنيين وعدد من المشروعات المقترح تنفيذها في دول حوض النيل الشرقي.

ونوه البيان إلى أن هذه المشاريع ينفذها المكتب الفني الأقليمي (ENTRO)، والذي يعمل تحت إشراف مجلس وزراء المياه لحوض النيل الشرقي.

كما أشار إلى أن السودان سيتسلم رئاسة مجلس وزراء المياه لحوض النيل الشرقي خلال هذا الاجتماع.

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