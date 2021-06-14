أعلنت الإعلامية عزة مصطفى، مساء اليوم الاثنين، عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطلب برنامجها «صالة التحرير»، وتوجيهه بعلاج مواطن مصاب بسرطان المثانة بالقاهرة.



وقالت مصطفى، خلال تقديمها لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن البرنامج تلقى اتصالًا من مكتب رئاسة الجمهورية، والذي أفاد بتوجيهات الرئيس السيسي الخاصة بالاستجابة لحالة المواطن.



من جانبه، أعرب المواطن محمد عبدالحكيم، مريض سرطان المثانة، عن امتنانه لاستجابة الرئيس لحالته، قائلًا: «ربنا يجبر بخاطره كما يجبر بخاطر الغلابة، ويطول لنا في عمره».



وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إلى أن تصرف الرئيس السيسي ليس جديدًا، معقبًا: «ربنا يعيننا على ما نحن فيه وكل يوم عمار يا مصر».