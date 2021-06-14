القبض على تاجر بالبساتين بعد استيلائه على 3 ملايين جنيه

نجح رجال مباحث القاهرة، اليوم الاثنين، في ضبط شخص استولى على 2 مليون و825 ألف جنيه من أموال الأهالي بمنطقة البساتين.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام تاجر اكسسوارات موبيليا، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين -له معلومات جنائية- بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال تجارة اكسسوارات ومستلزمات الموبيليا مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بسداد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح شهرية.

وأقر بارتكابه 5 وقائع بإجمالي مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 2 مليون و825 ألف جنيه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالنصب عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.