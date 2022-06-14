مهاجم المصري يجري عملية لإزالة المسامير الطبية

أجرى إسلام عطية مهاجم الفريق الأول بالنادي المصري صباح اليوم الثلاثاء عملية جراحية بأحد المراكز الطبية الكبرى بالقاهرة والمتخصصة في جراحة القدم وذلك لإزالة المسامير الطبية التي تم من خلالها تثبيت الكسر في السلامية الأولى للقدم اليسرى.

وتعرض إسلام لإصابة بكسر في السلامية الأولى خلال مباراة الفريق أمام مصر المقاصة في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم قبل نحو 5 أشهر .

ومن المقرر أن يتم وضع قدم اللاعب في جبيرة طبية لأيام قبل أن يبدأ في ممارسة تدريبات العلاج الطبيعي والتدريبات التأهيلية ينتظم بعدها اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق والمشاركة في مباريات الدوري الممتاز .