أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، استعداد بلاده لبناء شراكات واعدة واستثمارات جديدة مع دولة الإمارات في المرحلة المقبلة، فضلا عن تعزيز التعاون الاقتصادي ورفع نسق التبادل التجاري والتعاون الفني، بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أرفع المستويات.

وجدد الرئيس التونسي - خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في قصر قرطاج، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة - توجيه الشكر لدولة الإمارات على ما تُبديه من حرص على دعم تونس في مختلف المجالات والوقوف إلى جانبها، انطلاقا من الإيمان المشترك بعمق العلاقات التاريخية القائمة بين البلدين وبضرورة تعزيز هذه الروابط الأخوية وتنويعها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

واستعرض الرئيس قيس سعيد ما تبذله تونس من جهود حثيثة من أجل توفير مناخ استثمار ملائم لدفع عجلة التنمية.

ومن جانبه، جدّد الشيخ شخبوط، الإعراب عما تكنه الإمارات قيادة وشعبا من احترام وتقدير لرئيس الجمهورية التونسي، مؤكدا أن بلاده حريصة على مواصلة مساندة ما يقوم به رئيس الدولة التونسية من عمل صادق لفائدة الشعب التونسي.

وشدّد الشيخ شخبوط، الالتزام التاريخي لبلاده بالوقوف إلى جانب تونس ودعمها ومعاضدة جهودها التنموية وتطوير العمل المشترك إيمانا منها بوحدة المصير.. مشيرا إلى أن تونس تمتلك كل المقومات المحفّزة للاستثمار، وأبدى استعداد بلاده التام لبحث فرص جديدة للتعاون والاستثمار في تونس في المجالات ذات الاهتمام المشترك.