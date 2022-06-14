كيفين سبيسي يمثل أمام محكمة بريطانية بتهم الاعتداء الجنسي على 3 رجال

أكدت شرطة العاصمة البريطانية أن الممثل كيفين سبيسي وجهت له أربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال.

كما اتهم الرجل البالغ من العمر 62 عاماً بالتسبب في مشاركة شخص في نشاط جنسي تخلله ولوج من دون موافقته.

ومن المقرر أن يمثل سبيسي أمام محكمة ويستمنستر الجزئية الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش يوم الخميس.

وتأتي التهم بعد مراجعة الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة.

ووجهت إليه تهمتان بالاعتداء الجنسي على رجل هو الآن في الأربعينيات من عمره، وذلك في لندن في مارس 2005.

كما اتهم بالاعتداء الجنسي على رجل هو الآن في الثلاثينيات من عمره، وأيضاً بتهمة التسبب في قيام شخص بممارسة نشاط جنسي تخلله ولوج من دون موافقته، وذلك في أغسطس 2008 في لندن.

بالإضافة إلى تهمة رابعة هي الاعتداء الجنسي على رجل آخر، هو الآن في الثلاثينيات من عمره، وذلك في أبريل 2013 في غلوسيسترشير.

وقال سبيسي في وقت سابق إنه سيمثل "طواعيةً" أمام محكمة بريطانية للرد على التهم الموجهة إليه.

وصرح نجم فيلم "أميريكان بيوتي" لبرنامج غود مورنينغ أميركا في مايو، بأنه واثق من قدرته على إثبات براءته.

وحاز سبيسي على جائزة الأوسكار مرتين ولعب دور البطولة في أفلام مثل سيفن وأل إيه كونفيدنشال، وأميريكان بيوتي، وبايبي درايفر، بالإضافة إلى بطولته في سلسلة هاوس أوف كاردز من إنتاج نتفليكس.