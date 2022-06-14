﻿﻿الرئيس اللبناني يحمل الوسيط الأمريكي اقتراحا إلى إسرائيل بشأن نزاع الغاز البحري

استقبل الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الثلاثاء، الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، أموس هوكشتاين، بعد تصاعد أزمة ملف الغاز البحري بين لبنان وإسرائيل.

والتقى عون، الوسيط الأمريكي، في اجتماع شارك فيه المدير العام للأمن العام اللبناني، اللواء عباس ابراهيم، ونائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وغادر بعده دون الإدلاء بأي تصريح، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقدم لهوكشتاين ردا على المقترح الأمريكي الذي سبق للأخير أن قدمه قبل أشهر، على أن ينقل هوكشتاين الموقف اللبناني إلى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

كما شدد عون على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية، متمنيا على الوسيط الأمريكي العودة سريعا إلى لبنان ومعه الجواب من الجانب الاسرائيلي.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية، بأن "الرئيس ميشال عون قدم ردا شفهيا للوسيط الأمريكي، على اقتراحه الذي تقدم به عبر السفيرة الأمريكية في مارس الماضي، وأن الرد تضمن اقتراحا جديدا من لبنان، وأكد الحقوق السيادية للبنان بالمياه والثروات الطبيعية".

وبحسب ما ذكرت "الجديد"، أعرب هوكشتاين عن شكره للرئيس عون على جوابه على مقترحه، موضحا أنه سينقل المقترح اللبناني الجديد إلى الجانب الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت "الجديد" عن مصادر في قصر بعبدا الرئاسي أن "الوسيط الأمريكي سينقل الاقتراح اللبناني إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، وسيعود مع الجواب إلى لبنان".