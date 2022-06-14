جونسون يدافع عن خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا رغم الانتقادات

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المحامين الذين يمثلون طالبي اللجوء بـ"تحريض" العصابات الإجرامية في إطار دفاعه عن خطته للبدء في ترحيل المهاجرين إلى رواندا، وهي الخطة التي واجهت إدانة من كبار رجال الدين في بريطانيا وبعض أعضاء حزب المحافظين وأيضا من الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا.

وترى الحكومة البريطانية أن إرسال المهاجرين الذين تعتبر أنهم وصلوا إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا – دون الحق في التقدم بطلب للعودة- سيوقف تدفق الأشخاص الذين يصلون في قوارب صغيرة ينظمها مهربو البشر، في أوضاع بائسة وفي بعض الأحيان بتداعيات مأساوية.

واتخذ جونسون موقفا متحديا اليوم الثلاثاء. واعترف بأن الانتقادات جاءت من "أوساط غير متوقعة"، لكنه قال إن الهجمات لن "ترجع أو تعوق" سياسته الرئيسية. وقال في تصريحات إعلامية أنه في حين أن الشراكة مع رواندا "قد تستغرق بعض الوقت لكي تعمل بشكل صحيح"، إلا أن هذه الشراكة "معقولة".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء عن جونسون قوله "إنه أمر مهم للغاية أن نستمر في التوضيح لمهربي البشر أن عملهم سوف يفشل".

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس قد قالت في وقت سابق اليوم إن أول رحلة جوية إلى رواندا لترحيل المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة سوف تتم، بغض النظر عن قلة عدد الأشخاص على متنها، واصفة السياسة المتبعة في هذا الشأن بأنها "أخلاقية تماما".

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، لم تتمكن الوزيرة من تحديد عدد الأشخاص الذين سوف تنقلهم الطائرة اليوم، فيما أصرت على أن الخطة قانونية و"ذات قيمة مقابل المال".

وأيد رئيسا أساقفة كانتربري ويورك الانتقادات الشديدة التي وجهتها أحزاب المعارضة، ووصفا الخطة بأنها "غير أخلاقية" وقالوا إنها "تجلب العار لبريطانيا".

وردت تروس بأن على المعترضين الاهتمام بسياساتهم الخاصة، وسط تلميحات بأن الرحلة الأولى يمكن أن تنقل أقل من سبعة أشخاص.

وقالت الوزيرة: "نتوقع انطلاق الرحلة في وقت لاحق اليوم.. لا يمكنني تحديد عدد من سوف يستقلون الطائرة بشكل دقيق، ولكن الشيء المهم حقا هو أننا نؤسس المبدأ ونبدأ في كسر القالب التجاري لمهربي البشر المروعين الذين يتاجرون بالبؤس".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن ألا يكون هناك أي أشخاص على متن هذه الرحلة، قالت: "سوف يكون هناك أشخاص على متن الرحلة، وإذا لم يكونوا على متنها، فسوف يستقلون الرحلة التالية".