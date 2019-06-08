إصابة شخص سقط من قطار بالعياط

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أصيب شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، بعدما سقط من قطار بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد سقوط شخص من قطار بمحطة القطوري بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين إصابة شخص بكسور وكدمات متفرقة بالجسد بعدما سقط من القطار، ونقل المصاب إلى مستشفى الواسطى ببنى سويف لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.