الأقصر تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

أشاد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بحملات التبرع بالدم، مؤكدا أن التبرع التطوعي من أسمى الأعمال الإنسانية نظراً لدوره المؤثر في إنقاذ أرواح المواطنين، والعمل على تحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ ووفد من فرع هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة على هامش الاحتفالية التي نظمها فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق 14 يونيو من كل عام، والذي أعلنت منظمة الأمم المتحدة الاحتفال به هذا العام، تحت شعار "تبرّع بالدم، تبرّع بالبلازما، شارك الحياة، شارك كثيرا".

وتضمنت الاحتفالية عقد ندوة توعوية بديوان عام محافظة الأقصر شهدها محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وحاضر فيها الدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر والدكتور محمد محمود أبو جاد مسئول برامج سلامة وتوافر الدم بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر.

وعقب الندوة تم تنظيم حملة للتبرع بالدم شارك فيها سكرتير عام محافظة الأقصر ومدير فرع هيئة الرعاية الصحية وعدد من موظفي الديوان العام بالمحافظة وموظفي فرع هيئة الرعاية الصحية.

وأكد عبد الفتاح أهمية تعزيز الوعي لدي أفراد المجتمع بالتبرع بالدم للمساهمة في نشر الممارسات الصحية السليمة وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد.

ومن جانبه، أشار مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر إلى أهمية نشر الوعي بالتبرع التطوعي بالدم لإنقاذ حياة المواطنين، لافتا إلى الدور الهام الذي يمكن أن يؤديه كل فرد من خلال التبرع الثمين بالدم.

يذكر أنه أعلن عن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم كحدث سنوي منذ عام 2005 من قبل المنظمة العالمية للصحة، وذلك بهدف تقديم الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم المتطوعين في جميع أنحاء العالم، وذلك نظرا للأهمية البالغة لعملية التبرع بالدم بالنسبة للصحة العامة، وفي تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز بناء مجتمع متضامن.