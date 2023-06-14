بلينكن يبحث في مكالمة هاتفية أهمية التواصل مع نظيره الصيني

أجرى وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن ونظيره الصيني، تشين جانج مكالمة هاتفية أمس الثلاثاء، طبقا لما ذكره بيان من وزارة الخارجية الأمريكية.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن وزيري خارجية البلدين ناقشا أهمية الإبقاء على خطوط مفتوحة للتواصل للتعامل بشكل مسؤول مع العلاقة بين أمريكا والصين، لتفادي سوء التقدير والصراع.



وتقول أمريكا إنها ستواصل استخدام الانخراط الدبلوماسي لإثارة المجالات مبعث القلق، بالإضافة إلى مجالات للتعاون المحتمل.



ومن جانبه، طلب جانج من بلينكن أن تكف أمريكا عن الإضرار بالمصالح الأمنية الصينية، باسم المنافسة، في المكالمة الهاتفية التي جرت قبل الزيارة المتوقعة للمسئول الأمريكي إلى بكين هذا الشهر.



وحث تشين أيضا أمريكا على التعامل بشكل فعال مع الخلافات لتحقيق الاستقرار في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، طبقا لبيان صادر اليوم الأربعاء على حساب وزير الخارجية الصيني على موقع "وي تشات" للتواصل الاجتماعي.



وأثار بلينكن مجموعة من القضايا الثنائية والعالمية، مع المسئول الصيني، طبقا لوزارة الخارجية.



يأتي ذلك، فيما يستعد بلينكن للتوجه إلى بكين، في زيارةأعيد جدولتها، وينظر إليها على إنها خطوة مهمة نحو استعادة التواصل رفيع المستوى بين الدولتين الغريمتين .



وكانت العلاقات قد خرجت عن مسارها، بسبب منطاد تجسس صيني مزعوم، عبر أجواء أمريكا في وقت سابق هذا العام.