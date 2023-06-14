تستضيف المغرب، بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الثقافة والشباب والتواصل المغربية، الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب في 21 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يجري التحضير لاجتماعات الدورة 17 للمكتب التنفيذي والدورة 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي يومي 19 و20 من نفس الشهر.

ويرأس وفد الأمانة العامة سعادة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، بحضور وزراء الإعلام في الدول العربية ومن يقوم مقامهم ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الاعلام.

وذكر السفير خطابي أنه عملا بمقتضيات النظام الأساسي لهذا المجلس ستنكب اللجنة الدائمة للإعلام العربي على دراسة وثائق العمل التي أعدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام انطلاقا من الإسهامات البناءة للدول الأعضاء والشركاء المعنيين لترفع إلى المكتب التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من طرف المجلس الوزاري المذكور.

وأكد خطابي أن هذه الدورة ستتميز باستعراض وتقييم التقدم الحاصل في تنفيذ قرارات المجلس منذ انعقاد الدورة الـ 52 بالقاهرة في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدت على مستوى هياكل المجلس واللجان وفرق العمل داخل وخارج بلد المقر.

وتتصدر أجندة الاجتماعات مواصلة الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية المشروعة و في صلبها القدس المحتلة، ومتابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بما في ذلك مشروع المرصد والمنصة المدمجة، فضلا عن تحديث الاستراتيجية الإعلامية العربية ووضع خطتها التنفيذية، وتنفيذ أهداف الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وإدراج مادة التربية الإعلامية في المناهج التعليمية، والإعلام البيئي، ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، كما ستشكل هذه الدورة مناسبة للاطلاع على أنشطة بعثات ومراكز جامعة الدول العربية وتقارير المنظمات والاتحادات الاعلامية وقضايا تنظيمية تهم تطوير العمل الإعلامي المشترك.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم في هذه الدورة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دورته (18) حسب مقتضيات النظام الاساسي للمجلس. كما ستعقد على هامش الدورة ندوة دولية حول القدس بمشاركة نخبة من الشخصيات والأكاديميين والمختصين والإعلاميين.