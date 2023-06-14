الاتحاد الأوروبي والأرجنتين يرغبان في توسيع سلاسل توريد المواد الخام

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أبدى الاتحاد الأوروبي والأرجنتين رغبتهما في تعزيز سلاسل التوريد للمواد الخام، حسب اتفاق لقادة الاتحاد الأوروبي والدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية يوم الثلاثاء.

ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إعلان نوايا بهذا المعنى في اجتماع عقد في بوينس آيرس.

وقالت فون دير لاين: "كلانا سيستفيد من هذا. نريد أن نبني بشكل مشترك سلاسل قيمة تتجاوز مجرد استغلال المواد الخام".

يشار إلى أن الأرجنتين لديها إمكانات كبيرة بشكل خاص في الطاقات المتجددة والمواد الخام.

وقال فرنانديز إن بلاده مستعدة لتوسيع التجارة مع الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "الليثيوم والنحاس والهيدروجين الأخضر... هذه هي الأشياء التي تحتاجها أوروبا ويمكن للأرجنتين توفيرها".

ودعت فون دير لاين مرة أخرى إلى التنفيذ السريع لاتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والتحالف الاقتصادي لأمريكا الجنوبية "ميركوسور". وقالت: "يمكن للاتفاقية أن تطلق العنان لإمكانات غير مستغلة سابقا".

ومع ذلك، حث فرنانديز على إجراء تعديلات على الاتفاقية. وقال: "يجب أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار التباين بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور".

وأضاف: "إذا لم يتم ذلك، فقد تفيد الاتفاقية الاتحاد الأوروبي أكثر من ميركوسور، ناهيك عن أنها قد تضر به".

وتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور منذ اختتام المفاوضات. وتشمل ميركوسور البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

وستنشئ الاتفاقية أكبر منطقة تجارة حرة في العالم يبلغ عدد سكانها 780 مليون نسمة. والغرض الرئيسي منها هو خفض الرسوم ومن ثم تعزيز التجارة.

ولا يزال يتعين التصديق على الاتفاقية من قبل جميع الدول الأعضاء. ومع ذلك، فإنها مثيرة للجدل في كل من أمريكا الجنوبية وأوروبا. فبعض الدول تريد حماية أسواقها، ويخشى البعض الآخر تخفيف معايير العمل أو المعايير البيئية.