بوتين يعلن عن مضاعفة روسيا لإنتاج الأسلحة ويعترف بأوجه قصور

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ضاعفت إنتاجها من الأسلحة بمقدار ثلاثة أمثال على أساس سنوى لدعم القوات التي تقاتل في أوكرانيا، رغم أن الجيش لا يزال يفتقر إلى أسلحة متقدمة كافية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين قوله في اجتماع مع المراسلين العسكريين الروس نقله التلفزيون اليوم الثلاثاء "لقد ضاعفنا إنتاج الأنواع الرئيسية من الأسلحة بمقدار 7ر2 مرة طوال العام وبمقدار 10 مرات في المجالات المطلوبة بشدة.. ومع ذلك اتضح أننا نفتقر إلى العديد من الأشياء، مثل الذخيرة عالية الدقة والاتصالات والمسيرات، لدينا منها لكننا نفتقر إلى الكمية المناسبة".

وتابع بوتين أنه على الرغم من أن العديد من المصانع تعمل على مدار الساعة لإنتاج مزيد من الأسلحة "لا زلنا نحتاج إلى المزيد.. نحتاج إلى أسلحة حديثة مضادة للدبابات، نحتاج إلى دبابات حديثة".

وأدلى بوتين باعتراف نادر بأوجه قصور في الإنتاج في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها المضاد لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا. وانتقد بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لتزويدهم كييف بالأسلحة لاستخدامها ضد بلاده موكدا أن روسيا ستحقق أهدافها من الحرب.

كما أعلن بوتين أن أوكرانيا تكبدت خسائر كارثية خلال هجومها المضاد.

وقال بوتين "وفقًا لحساباتي فقدت أوكرانيا مابين 25 بالمئة و 30 بالمئة من التكنولوجيا التي أمدتها بها دول أجنبية".

وذكر أن الخسائر الأوكرانية أعلى بعشر مرات من الخسائر التى وقعت على الجانب الروسي.

وأضاف بوتين "لم ينجح العدو في أي قطاع من قطاعات الجبهة." وكانت كييف قد أبلغت في السابق عن استعادة عدة بلدات وقرى في جنوبى أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسى إلى أن نصف الخسائر الأوكرانية يتمثل فى جنود قتلى وجرحى ومصابين بجروح خطيرة لن يتمكنوا من العودة إلى الخدمة الفعلية. ولكن بوتين لم يذكر أي أرقام ، وبدلا من ذلك طلب من الحضور الرجوع إلى وزارة الدفاع فى موسكو .

وأوضح أن أوكرانيا فقدت أثناء هجومها أكثر من 160 دبابة قتالية وأكثر من 360 عربة مدرعة. وقدر الخسائر الروسية بـ 54 دبابة وأشار إلى أنه يمكن إصلاح بعضها .

ولايمكن التحقق من تلك الأرقام من مصادر مستقلة.