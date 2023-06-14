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يحل الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، ضيفا الليلة على الإعلامي محمد الباز، في برنامج "الشاهد"، على شاشة إكسترا نيوز، لتوثيق شهادته عن ثورة 30 يونيو، وحديث مفصل عن شهادته الفكرية والسياسية ومحاربة الإرهاب.

ويتحدث سعيد، عن تحليله السياسي لفترة حكم جماعة الإخوان، وما ترتب عليه من مخاطر شهدتها البلاد وأمنها القومي.

يذكر أن برنامج الشاهد يذاع اليوم بشكل استثنائي الساعة 12 ليلاً، بدلا من الحادية عشر مساء.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.